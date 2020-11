Zeros and Ones: Ethan Hawke protagonista del thriller di guerra

Per il film Zeros and Ones il regista e sceneggiatore Abel Ferrara ha scelto come protagonista l’attore Ethan Hawke.

Ethan Hawke, assieme a Cristina Chiriac e Phil Neilson è stato chiamato a lavorare nel film Zeros and Ones, che avrà come regista e sceneggiatore Abel Ferrara. Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare alla fine del mese proprio in Italia.

Hawke nel film interpreterà un soldato americano che si trova a Roma, e che dovrà combattere contro un nemico sconosciuto che rischia di minacciare il mondo intero.

Si tratta di un lungometraggio prodotto da Diana Phillips della Rimsky Productions, e da Philipp Kreuzer di Maze Pictures. Sean Price Williams, guiderà il team di produzione. I produttori esecutivi sono Danny Chan della Almost Never Films, Brent Guttman e Don Young.

Zeros and Ones è un film che mischia i war movie con lo spy ed il thriller. Tutti elementi intriganti per gli appassionati di cinema. Lo stesso Ferrara ha dichiarato:

Non vedo l’ora di iniziare a girare, chiaramente in maniera sicura considerando che stiamo lavorando in periodo di pandemia.

L’obiettivo sarà anche quello di dare un aspetto particolare alle location, con la Roma di oggi che in alcune zone, secondo la produzione, riesce ad apparire come la Parigi della Seconda Guerra Mondiale.