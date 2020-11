WandaVision, il primo episodio è un omaggio alle sitcom anni ’50

Il primo episodio di WandaVision è un omaggio alle sitcom anni ’50, per questo è stato girato in bianco e nero e con il pubblico in studio.

A dicembre dovrebbe arrivare in esclusiva su Disney+ WandaVision, serie tv spin-off dell’MCU ed incentrata sui personaggi di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany). La serie, come ampiamente mostrato da foto di scena e dal trailer, presenterà immagini in bianco e nero ed ambientazione anni ’50. Proprio le sitcom di quegli anni saranno al centro dell’episodio pilota, e per ricrearne al meglio l’atmosfera non solo è stato girato in bianco e nero ma anche con il pubblico in studio. Inoltre parte della serie è stata girata nella storica Blondie Street dei Warner Bros Studios a Burbank, dove negli anni sono state girate numerose sitcom come Vita da strega e La famiglia Partridge.

Un modo di girare che ha visto l’entusiasmo dei due attori protagonisti. La Olsen ha dichiarato che “è stato assurdo, anche perché si ricollegava ad episodi della mia infanzia. Infatti da piccola andavo spesso sul set di di Gli amici di papà, la sitcom dove lavoravano le mie sorelle. Inoltre è il più grande regalo che mi abbia fatto la Marvel, finalmente ci si focalizza su come si senta Wanda, mentre prima scoprivamo i suoi sentimenti attraverso le storyline altrui“. Entusiasta anche Paul Bettany, rimarcando come avrebbero voluto continuare a girare in questo modo e di come portare il format in tour, magari con una versione On Ice.

Per Jac Schaeffer, showrunner della serie, WandaVisione “è una lettera d’amore all’età d’oro della televisione. Stiamo onorando tutti gli incredibili show e le persone che sono venuti prima di noi, ma stiamo anche esplorando nuovi territori”.

Ambientata dopo i fatti avvenuti in Avengers: Endgame, la serie segue la vita di Wanda Maximoff e Visione nella cittadina di Westview. I due vivono una vita apparentemente perfetta, ma presto capiranno che non è così. Nel cast troviamo anche Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park e Teyonah Parris.

In attesa di poter vedere finalmente il primo episodio di WandaVision, eccovi alcuni scatti inediti dal set: