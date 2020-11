Retribution: Liam Neeson protagonista del remake dell’action spagnolo

Liam Neeson sarà il protagonista di Retribution, il nuovo action di Nimród Antal, remake di El Desconocido, acclamato film spagnolo del 2015.

Il prossimo passo nel mondo dell’action di Liam Neeson si chiama Retribution, diretto da Nimród Antal e sceneggiato da Chris Salmanpour e Andrew Baldwin. Il film è un adattamento dell’acclamato El Desconocido, pellicola spagnola candidata a otto Goya Award nel 2015.

La trama del film originale gira intorno ad uno sfortunato viaggio in macchina di un uomo d’affari che si ritrova suo malgrado sotto ricatto quando riceve una telefonata che gli dice che sul suo veicolo c’è una bomba e che se non vuole che esploda dovrà fare esattamente quello che gli viene detto. Il problema peggiore? Con lui ci sono i suoi due figli.

Con Retribution Neeson si riunisce ad alcuni volti ormai diventati familiari per la carriera recente dell’attore, soprattutto quello di Jaume Collet-Serra. Il futuro regista di Black Adam (qui tutte le novità mostrate al DC Fandome con tanto di teaser), che ha diretto Neeson in diverse occasioni, sarà infatti uno dei produttori della pellicola. Accanto a lui ci saranno Juan Sola di Ombra Productions e Andrew Rona e Alex Heineman di The Picture Company.

Retribution segna anche la quinta volta che Neeson lavora con Studiocanal, che finanzierà completamente il progetto oltre a gestirne la distribuzione internazionale.

Nimród Antal è una scelta interessante e solida per questo tipo di thriller basati su un mix d’azione e suspense. Dopo tutto tra i suoi precedenti lavori possiamo trovare thriller come Vacancy, Blindato e Predators; tutti film, soprattutto il primo, molto buoni o comunque ben accolti dal pubblico. Il regista losangelino è esploso con Kontroll nel 2003 e ha diretto nel 2013 anche l’originale Metallica 3D Through the Never. I suoi ultimi sforzi lo hanno portato invece nel mondo del piccolo schermo, dato che si è occupato della regia di diversi episodi delle serie TV di M. Night Shyamalan, Wayward Pines.