I am Zlatan: il biopic su Ibrahimovic in Italia con Lucky Red

Nel 2021 uscirà nei cinema il film dedicato al calciatore Ibrahimovic, intitolato I am Zlatan. Lo distribuirà Lucky Red.

Lucky Red si occuperà della distribuzione in Italia del film biopic I am Zlatan, dedicato alla vita del popolare calciatore Zlatan Ibrahimovic. Il lungometraggio è scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz, ed è tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” che David Lagercrantz ha scritto insieme allo stesso Ibrahimović.

Il film è diretto da Jens Sjogren. Ad interpretare il futuro attaccante ci sono due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti ( per il periodo dai 17 ai 23 anni). Ibrahimović è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza durante il processo di scrittura della sceneggiatura.

Zlatan Ibrahimović è uno dei calciatori simbolo di quest’epoca, assieme a Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ha giocato nei club più importanti d’Europa, dalla Juventus, al Milan all’Inter, fino ad arrivare al Barcellona e Manchester United.

Ma la sua storia personale si presta bene ad un film, considerando che ha vissuto i primi anni della sua vita nel ghetto di Malmoe, in Svezia. Lui stesso dice:

Dovete sapere che io ho una filosofia. Me ne frego di quello che pensa la gente e non sono mai stato a mio agio fra i tipi perbenino. Perché ricordate: si può togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo.

Andrea Occhipinti ha dichiarato:

Ibrahimovic è molto più che un calciatore: è un leader puro, un’icona leggendaria, un modo di essere che appartiene soltanto a lui e che non è replicabile. Il racconto di questo mito contemporaneo che in Italia ha trovato la sua più alta consacrazione, non poteva che diventare una grande storia per il cinema.