Hai Paura del Buio? 2 – Il teaser trailer presenta la seconda stagione

Nickelodeon ha diffuso il teaser trailer di Hai paura del Buio? 2, la seconda stagione della serie reboot horror per ragazzi.

Dopo che anche in Italia è stata lanciata la serie reboot dedicata ad Hai paura del Buio?, ora Nickelodeon si sta preparando a dei nuovi episodi con Hai paura del Buio? 2, e per questo è stato lanciato un teaser trailer dedicato.

Qui sotto potete vedere il filmato.

La seconda stagione sarà composta da sei episodi e vedrà i ragazzini protagonisti raccontare la storia di una maledizione che perseguita la loro piccola cittadina, e di un mostro chiamato Shadowman.

I protagonisti di Hai Paura del Buio? 2 sono Luke, interpretato da Bryce Gheisar (The Astronauts, Wonder); Jai, i cui panni sono vestiti da Arjun Athalye; Hanna, interpretata da Beatrice Kitsos (Child’s Play, iZombie); Gabby, il cui ruolo è ricoperto da Malia Baker (The Baby-Sitters Club); Seth, interpretato da Dominic Mariche (The Christmas Yule Blog, A Gift to Cherish); e Connor, interpretato da Parker Queenan (Party of Five, Andi Mack).

La prima stagione della serie ha debuttato in Italia il 23 ottobre su Super!, ed è andata in onda anche la sera di Halloween.