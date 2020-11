Alex Rider, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione

Amazon Prime Video ed IMDb TV hanno rinnovato la serie Alex Rider per una seconda stagione ancora prima della messa in onda del pilot.

Alex Raider è stata rinnovata per una seconda stagione ancora prima della messa in onda in America dell’episodio pilota. La serie Amazon Prime Video e IMDb TV è basata sulla serie di romanzi di Anthony Horowitz e vede il teeneger Alex Raider lavorare per l’MI6 dopo che suo zio, una super spia, muore in circostanze misteriose. La prima stagione adatterà Point Blanc, secondo romanzo della serie, mentre la seconda si baserà su Eagle Strike.

Riguardo alla seconda, lo showrunner ha dichiarato:

Stiamo facendo molto bene con la seconda stagione in questo momento. Le sceneggiature stanno per lasciare l’ufficio di produzione e stiamo pianificando le riprese per l’inizio del prossimo anno. C’è un percorso tortuoso tra Yassen e Alex, si sono incontrati per un breve momento nella stagione 1, ma le loro storie sono molto intrecciate. Sono nel mezzo della stagione e al momento e senza fare spoiler, Yassen continua a fare parte della vita di Alex.

Alex Rider vede protagonisti Otto Farrant (The White Queen), Stephen Dillane (Il Trono di Spade), Vicky McClure (Line of Duty), Brenock O’Connor (Il Trono di Spade), Ronkẹ Adékọluẹ́jọ́, Ace Bhatt, Marli Siu (Dixi), Nyasha Hatendi (Casual) e Andrew Buchan (Broadchurch).

In attesa di sapere se le avventure della giovane spia arriveranno anche in Italia, ecco il trailer della prima stagione: