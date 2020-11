Star Wars: la nuova serie TV al femminile, avrà anche personaggi maschili

Il fatto che la nuova serie TV in cantiere su Star Wars sia al femminile, non esclude automaticamente la presenza di personaggi maschili: parola dell’autrice.

Come sappiamo, tra i tanti progetti a tema Star Wars in cantiere c’è anche una nuova serie TV che andrà in onda su Disney+, al cui timone del progetto c’è Leslye Headland. Non sappiamo molto della serie, ma l’autrice ha accennato finalmente qualcosina in una recente intervista, nella quale ha anche spiegato che il fatto che sia uno show al femminile, non esclude automaticamente la presenza di personaggi o eroi maschili.

Headland ha confermato che sarà un thriller condito da molte scene di arti marziali, e che sarà ambientata in un momento che non è stato esplorato molto a fondo nella storia del franchise.

Posso dire che è in un angolo dell’universo e di una timeline di cui non conosciamo molto, ma è tutto ciò che dirò. Poi, solo perché il mio show è tecnicamente incentrato sulle donne, nel senso che ha una protagonista femminile, non significa che necessariamente escluda gli uomini. Mi immedesimo nei personaggi maschili un sacco di volte. Tifo per Mando, tifo per Luke… uno spazio inclusivo significa anche che il fatto che uno show abbia un protagonista femminile non significa che sia solo rivolto alle donne.

L’autrice ha poi parlato del mondo di Star Wars in generale, e di quale approccio il pubblico dovrebbe avere a riguardo:

Per come la vedo io, se Star Wars fosse una religione, mi piace pensare che il mio show fosse un raduno. Puoi venire se ti va, parleremo di cose divertenti, e ci sono alcuni grossi argomenti che non sono state discusse nel canone. Ci saranno personaggi che non conosci. Mi piacerebbe seq tu ti unissi a noi e fosse interessato. Ma se non ti piace, la cosa bella di Star Wars adesso è che c’è così tanta roba a cui puoi allinearti e appassionarti, ma se non ti piace va bene lo stesso.

Oltre alla serie di Headland ricordiamo infatti che su Disney+ sono in programma (oltre ovviamente a The Mandalorian, già in corso) anche uno show su Obi Wan Kenobi e uno su Cassian Andor.