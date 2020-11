Scooby-Doo: morto Ken Spears, era il co-creatore del cartone animato

A 82 anni si è spento Ken Spears, co-creatore del cartone animato Scooby-Doo, simbolo delle serie animate di Hanna-Barbera.

La comunità degli appassionati di Scooby-Doo piange Ken Spears, morto all’età di 82 anni, che è stato assieme a Joe Ruby il creatore del cartone animato. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia che si è pronunciata attraverso un comunicato.

Il figlio Kevin ha scritto:

Ken verrà sempre ricordato per il suo umorismo, la sua capacità di saper raccontare storie, il suo amore per la famiglia, e la sua forte etica del lavoro. Ken non ha solo lasciato qualcosa d’importante ai suoi cari, ma ha conquistato tante persone facendo da co-creatore a Scooby-Doo. Lui è stato un esempio di vita per tutti noi e continuerà a vivere nei nostri cuori.

Nato in California nel 1938, divenne grande amico del figlio di William Hanna, guadagnandosi l’ingaggio dentro gli Studios di Hanna-Barbera nel 1959, dove lavorò prima al sound editing, e successivamente fu a stretto contatto con Ruby, scrivendo storie per cartoni come Scooby-Doo, Dog Wonder, Jabberjaw, Dynomutt, Superman, Mister T, Alvin and the Chipmunks, ed altri ancora.

Spears fu sceneggiatore, editore e produttore, e fondò con lo stesso Ruby la Ruby-Spears Productions nel 1977.