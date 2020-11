James Bond: Sam Heughan si candida come successore di Daniel Craig

No Time To Die sarà l’ultima interpretazione di James Bond da parte di Daniel Craig: e se a prendere il suo posto fosse Sam Heughan?

Sam Heughan, star di Outlander, ha appena dichiarato che gli piacerebbe molto ereditare il testimone da Daniel Craig e diventare il nuovo volto di James Bond. Come sappiamo infatti Craig, dopo aver recitato in cinque film della saga, sta per interpretare il celebre agente segreto per l’ultima volta in No Time To Die, e da Bond 26 sarà dunque un altro attore a prestargli il volto.

In più di un’occasione si è fatto il nome di Tom Hardy o Henry Cavill, e in passato anche Idris Elba era stato accostato al ruolo, ma per il momento non c’è alcun annuncio ufficiale a riguardo, per cui evidentemente una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Heughan però sarebbe un candidato piuttosto importante: l’attore ha infatti già fatto un provino per Casino Royale (MGM virò poi su Daniel Craig) e adesso Outlander gli ha dato la popolarità che forse gli mancava all’epoca. Inoltre ha più o meno la stessa età di Daniel Craig quando fu scelto.

Ovviamente direi subito di sì, qualunque attore vorrebbe farlo. Ma ho anche una teoria secondo cui ogni attore inglese più o meno noto che abbia indossato un completo a un certo punto viene segnalato dai fan come nome caldo.

Insomma, il ruolo gli piacerebbe, ma l’attore mantiene comunque i piedi per terra. Attualmente non si sa ancora praticamente nulla sul prossimo film della saga, anche se la produzione ha rivelato la volontà di affidare un nuovo episodio a Cary Fukunaga, per cui probabilmente ne sapremo di più solo una volta visto No Time To Die.

Voi intanto che ne pensate? Vi convincerebbe Sam Heughan come scelta?