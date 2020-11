Sword Art Online Progressive: svelato il primo trailer del film

Il primo trailer del film d’animazione, Sword Art Online Progressive, è stato rilasciato sull’account ufficiale di Twitter del film, insieme a un visual con Asuna e Kirito.

La storia di Aincrad, il primo arco narrativo della popolare serie televisiva dell’anime Sword Art Online, verrà raccontata nel film Sword Art Online Progressive che uscirà in Giappone nel 2021. Il primo trailer del film d’animazione è stato proiettato sull’account ufficiale di Twitter del film, insieme a un visual con Asuna e Kirito.

L’autore, Reki Kawahara, ha una storia diversa per ogni arco narrativo della serie. Il titolo di questo film che in Italia potrebbe diventare: Aria di una notte senza stelle, corrisponde al primo capitolo del primo libro della serie.

La storia è ambientata in un futuro ipotetico in cui è possibile indossare un casco per entrare nel mondo della realtà virtuale. Sword Art Online, infatti è un gioco di ruolo con ambientazione medievale che fa impazzire tutti gli amanti di videogiochi. Purtroppo però, a poche ore dal lancio ufficiale ci si rende conto che non è possibile abbandonare la partita e quello che all’apparenza sembra un semplice bug si rivela essere una prerogativa di questo gioco mortale, nel quale se perdi la vita combattendo muori anche nella vita reale.

In un mondo in cui a farla padrone sono i più forti, inizia quindi per il protagonista Kirito e gli altri diecimila giocatori la scalata del castello fluttuante, con l’obbiettivo di completare tutti e 100 i piani e fuggire dal gioco. Durante il suo viaggio Kirito incontra Asuna, un’abile spadaccina con cui fra l’altro instaurerà anche un rapporto d’amore che continuerà anche fuori dal gioco.

Il film Sword Art Online Progressive uscirà nei cinema giapponesi nel 2021. Non sono ancora stati annunciati dettagli sull’uscita del film negli altri paesi.