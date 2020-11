Matrix 4: ecco com’è osservare Keanu Reeves riprendere il suo ruolo

Jessica Henwick, che ha un ruolo non ancora rivelato nell’imminente Matrix 4, parla del suo entusiasmo nel vedere Keanu Reeves riprendere il suo iconico personaggio di Neo.

Matrix 4 sta continuando le riprese e Jessica Henwick, un’attrice inglese con un ruolo non ancora rivelato, ha parlato del suo entusiasmo nel vedere Keanu Reeves riprendere il personaggio di Neo. La Henwick è diventata popolare di recente, ricevendo il suo incarico più importante nella serie televisiva di Spirit Warriors. Grazie a quest’ultimo incarico è diventata la prima attrice di origine asiatica a interpretare il ruolo principale in uno show televisivo britannico.

Ha anche avuto ruoli in Star Wars: The Force Awakens, Game of Thrones, e nell’imminente Godzilla vs. Kong. Molto mistero circonda ancora la produzione di Matrix 4, infatti sono noti solo pochi dettagli concreti della storia. Sappiamo che Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith riprenderanno i loro personaggi della trilogia originale. Laurence Fishburne e Hugo Weaving non torneranno, il primo non è stato invitato a partecipare al film e il secondo, purtroppo, ha dovuto cedere a causa di conflitti di programmazione.

Jessica Henwick, che attualmente si trova a Berlino mentre la produzione di The Matrix 4 inizia a concludersi, ha parlato della sua emozione nel vedere Reeves ritrarre di nuovo Neo. Ha dichiarato che appena Reeves ha iniziato a parlare nei panni del personaggio, Neo era tornato.

È una cosa pazzesca, sono cresciuta guardando questi film. La prima volta che Keanu ha detto le battute di Neo, Yahya [Abdul-Mateen II] e io abbiamo condiviso uno sguardo come per dire Oh mio Dio, sta succedendo!

Anche Keanu Reeves ha parlato apertamente del suo entusiasmo per il ritorno del franchising, citando la sceneggiatura come il motivo principale per cui ha scelto di tornare. La performance di Reeves nella trilogia originale è stata sobria ma iconica. Anche se il film non uscirà prima di un altro anno, le dichiarazioni di Henwick forniscono una breve panoramica di ciò che The Matrix 4 avrà da offrire.