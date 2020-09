The Matrix 4: lo stile sarà molto diverso dalla trilogia originale

The Matrix 4 vedrà l’ingresso nel franchise di Neil Patrick Harris, che ha spiegato che il look e lo stile del film saranno molto diversi da quelli a cui siamo abituati.

Chi pensa alla trilogia di The Matrix ha uno stile ben preciso in mente, stile che però probabilmente non sarà confermato nel quarto capitolo della saga, che potrebbe essere molto diverso dai precedenti. Ne ha parlato Neil Patrick Harris, new entry del franchise, che ha ruolo ancora misterioso all’interno del film, ma che sembra saperla lunga su cosa ci sia da aspettarsi dall’ultima fatica di Lana Wachowski.

Ne ha parlato durante una recente intervista, in cui ha poi spiegato di aver sempre voluto avere una parte principale in un blockbuster, un desiderio che sarà finalmente esaudito in The Matrix 4. La parte principale del discorso era però incentrata proprio su Lana Wachwski e il suo stile:

Credo che abbia una grande energia inclusiva, e il suo stile si è discostato visivamente da quello che ha fatto in passato, rispetto a quello che sta facendo adesso.

Harris non è l’unico membro nuovo del cast: troveremo, tra gli altri, anche Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Candyman), Jessica Henwick (Game of Thrones), e Jonathan Groff (Mindhunter). La trama è invece ancora piuttosto segreta. Quello che traspare dalle parole di Neil Patrick Harris però, è che il suo ruolo sembri essere piuttosto importante: che sia il villain del film?

Voi cosa ne pensate? Che vi aspettate da The Matrix 4?