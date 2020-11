Mark Hamill e il geniale tweet a tema Star Wars post sconfitta di Trump

Appena dopo il risultato delle elezioni 2020 degli USA che ha sancito la vittoria di Joe Biden ai danni di Donald Trump, Mark Hamill ha deciso di dire la sua con un geniale tweet a tema Star Wars.

L’iconico interprete di Luke Skywalker nella prima e nell’ultima trilogia di Star Wars, Mark Hamill (4 milioni di follower su Twitter) non ha mai perso l’occasione di mostrarsi un convinto critico di Donald Trump per tutti gli anni della sua presidenza.

Tant’è che in vista delle elezioni 2020, sia lui che Harrison Ford hanno partecipato a due spot separati per il Lincoln Project, mettendosi al fianco del dr. Anthony Fauci e tentando di dissuadere gli aspiranti elettori repubblicani di Trump a votarlo. Hamill ha anche fatto un annuncio ufficiale per la campagna di Joe Biden.

Non ha dunque meravigliato che si sia schierato con tutte le star di Hollywood che hanno celebrato la vittoria di Biden, ma il modo in cui lo ha fatto è stato a dir poco apprezzato sul web. Per dirla tutta quella di Mark Hamill durante le elezioni è stata praticamente una cronaca in tempo reale, costante e piuttosto ricca di contenuti.

L’attore e doppiatore americano ha pubblicato una foto divisa in tre poster chiaramente richiamanti i titoli e i colori della prima trilogia di Star Wars. Quello relativo a Una nuova Speranza mostra una foto di Barack Obama, quello de L’impero colpisce ancora mostra una foto di Trump e quello de Il ritorno dello Jedi, ovviamente, mostra una foto di Biden. La didascalia di Hamill è stata “#BestEpisode_EVER”.

Al momento il tweet è stato condiviso più di 101.000 volte e ha ricevuto più di 454.000 Mi piace.

Qui sotto potete vedere il tweet a tema “prima trilogia di Star Wars” direttamente dal profilo personale di Mark Hamill.