Alcuni fan di Star Wars hanno creato una vera spada laser

Avete mai voluto sapere che aspetto avrebbe avuto una vera spada laser? Alcuni fan di Star Wars hanno deciso di capirlo, e il risultato è piuttosto impressionante.

Gli inventivi fan di Star Wars hanno creato una vera e propria spada laser che può davvero tagliare qualsiasi cosa. Quando è iniziato nel 1977, Star Wars era un semplice franchise di fantascienza che ha introdotto un mondo nuovo di zecca e una serie di personaggi di cui i fan si sono subito innamorati.

La trilogia originale e i film prequel apparentemente avevano raccontato tutta la storia, ma quando la Disney ha fatto rivivere Star Wars nel 2015 con The Force Awakens, il franchise ha raggiunto nuove vette all’interno della cultura pop.

In particolare, le battaglie con le spade laser sono spesso i momenti salienti dei film di Guerre Stellari. Fin dalla loro prima apparizione nell’originale Star Wars, i fan si sono innamorati delle battaglie in cui vengono brandite.

I fan potevano comprare la propria spada laser con una visita al negozio di giocattoli locale, ma quelle realizzate dal team di Hacksmith hanno fatto un passo avanti. Questo talentuoso team di ingegneri ha utilizzato la scienza e varie forniture del mondo reale per creare una spada laser al plasma.

La spada laser che hanno creato ha la lama retrattile come quella dei film. Il loro primo video descrive in dettaglio il processo di fabbricazione, mentre il secondo dimostra come funziona. I fan saranno felici di vedere alcuni scenari dei film di Star Wars prendere vita mentre mentre questi ingegneri testano la capacità della loro spada laser tagliando una pletora di materiali. Date un’occhiata ai video qui sotto.

Nel secondo video il team di Hacksmith porta la spada laser sullo scudo iconico di Capitan America. Per coloro che si sono chiesti quale arma avrebbe vinto, questo esperimento darà loro una risposta. Naturalmente, questo non tiene conto di come la nostra spada reggerebbe contro il vibranio, ma questo purtroppo dovrà essere ancora lasciato all’immaginazione.