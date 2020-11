Joe Biden come Capitan America in una rielaborazione di Avengers: Endgame

La battaglia finale di Avengers: Endgame è stata rielaborata con Joe Biden nei panni di Capitan America, Kamala Harris in quelli di Falcon, Barack Obama è diventato T’Challa e Donald Trump Thanos.

Il finale di Avengers: Endgame è stato rielaborato con il Presidente eletto Joe Biden nei panni di Capitan America e con il Vice Presidente eletto Kamala Harris e l’ex Presidente Barack Obama al suo fianco. Il film era culminato in un finale epico che vedeva Capitan America e gli Avengers riunirsi per sconfiggere il malvagio Thanos una volta per tutte.

Va da sé che la battaglia finale di Endgame è stata l’apice dell’MCU finora. Con le recenti elezioni presidenziali americane che hanno richiesto quasi una settimana di lavoro, internet ha sfornato una pletora di meme con alte dosi di umorismo, e la parodia della scena iconica di Endgame è stata una delle preferite dai fan.

Il regista John Handem Piette ha realizzato un esilarante fan-editing della battaglia finale di Endgame che modifica il volto di Biden su Capitan America e assegna a Donald Trump il ruolo di Thanos. Piette ha scelto Harris per Falcon, Obama per T’Challa, Stacy Abrams per Okoye, Keisha Lance Bottoms per Shuri, Bernie Sanders per Doctor Strange, Cory Booker per Drax e Elizabeth Warren per Mantis.

Altri personaggi includono Beto O’Rourke per Star-Lord, Pete Buttgieg per Spider-Man, Alexandria Ocasio-Cortez per Captain Marvel, Hillary Clinton per Valchiria, Ayanna Pressley per Pepper Potts, Rashida Tlaib per Mantis, Ilhan Omar per Shuri, Nancy Pelosi per Wasp e Michelle Obama per Gamora.

Le schede elettorali che servono come le truppe da combattimento sono un altro tocco di stile. Il video intercetta anche le frasi pronunciate dai personaggi politici che contribuiscono a rendere il video ancora più coeso. Era quasi inevitabile che qualcuno utilizzasse Endgame come commento alle elezioni negli Stati Uniti.