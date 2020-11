Tom Holland pubblica una GIF di se stesso nel costume di Spider-Man 3

Tom Holland sta facendo del suo meglio per non rovinare Spider-Man 3. Dopo aver condiviso il primo sguardo al suo costume per il prossimo film di Spidey, la superstar dei Marvel Studios sta scavando negli archivi per entusiasmare i fan per il trequel.

Tom Holland ha condiviso uno sguardo dietro le quinte del suo personaggio dal set di Spider-Man, indossando il suo iconico abito blu e rosso.

Holland è arrivato ad Atlanta alla fine del mese scorso per iniziare le riprese principali, così come i suoi co-protagonisti Zendaya e Jacob Batalon. Recenti prove sono emerse suggerendo che la star di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, è arrivato sul set per filmare anche le sue scene prima di trasferirsi a Londra alla fine di questo mese per iniziare a lavorare su Doctor Strange.

Anche Jamie Foxx, che sta tornando a interpretare Electro, un ruolo che ha precedentemente interpretato in The Amazing Spider-Man 2, è tornato sul set.

Come con la maggior parte degli altri progetti sotto l’egida dei Marvel Studios, i dettagli della trama vengono tenuti nascosti fino al suo debutto, anche se lo stesso Holland ha detto che il film sarebbe stato folle all’inizio di quest’anno.

Sarà divertente vedere Spidey tornare nel suo elemento, fuori dall’ombra di Tony, dall’ombra degli altri Vendicatori, ma solo come il suo personaggio, ha detto il capo dei Marvel Studios Kevin Feige in un intervista lo scorso luglio. Eppure ora deve affrontare le proprie sfide che non provengono dai combattimenti degli Avengers, come Captain America: Civil War, o dagli alieni in arrivo, come Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame. È tutto concentrato su Peter e basato su Peter.

Spider-Man 3 è attualmente previsto per il rilascio il 17 dicembre 2021.