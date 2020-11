The Flash: anche il Superman di Brandon Routh potrebbe comparire?

Brandon Routh potrebbe apparire come Superman nel film The Flash? L’attore ha dichiarato che la cosa sarebbe possibile.

E dopo il Batman di Michael Keaton e quello di Ben Affleck potrebbe essere presente in The Flash anche il Superman di Brandon Routh? Secondo l’attore si tratta di una ipotesi più che possibile.

Routh lo ha spiegato durante un’intervista al Geek House Show, durante la quale ha detto:

Certo, c’è sempre qualche possibilità. Stanno già inserendo nel film il Batman di Michael Keaton e qualche altro personaggio DC Comics di progetti passati. Penso che questa cosa sia molto entusiasmante, perché ha già funzionato bene in TV con Crisis on Infinite Earths, e sono stato onorato di vestire di nuovo i panni di Superman. Perciò c’è sempre possibilità di fare tutto in questi progetti, dove ognuno torna in vita e muore di continuo.