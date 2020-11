Tenet: Christopher Nolan difende i risultati del botteghino

I risultati del botteghino di Tenet, l’epopea di fantascienza di Christopher Nolan, sono stati esaminati nelle settimane successive alla sua uscita. Ecco cosa ne pensa il regista.

Tenet ha incassato quasi 350 milioni di dollari a livello globale in due mesi, provocando dibattiti sul fatto che si tratti di una cifra deludente durante la crisi del Coronavirus. Nolan, parlando al Los Angeles Times per promuovere il nuovo libro del critico cinematografico Tom Shone, The Nolan Variations, dice di essere elettrizzato dalla vendita dei biglietti per Tenet.

La Warner Bros. ha rilasciato Tenet nonostante la chiusura di alcuni cinema nelle città più grandi e Christopher Nolan si è detto entusiasta che abbia incassato quasi 350 milioni di dollari. Tuttavia, ha espresso la preoccupazione che gli altri studi non siano stati altrettanto entusiasti.

Pandemia o no, Tenet non ha soddisfatto le aspettative in Nord America e ha fatto poco per assicurare a Hollywood che le persone erano pronte a tornare al cinema. Nelle settimane successive al suo debutto, quasi tutti i principali set cinematografici del 2020 – ad eccezione di Wonder Woman 1984, anch’esso della Warner Bros. – sono stati rimandati al prossimo anno o successivamente.

Secondo Nolan, Tenet è stato proiettato sul grande schermo in un momento in cui i cinema di New York e le principali metropoli della California, come Los Angeles e San Francisco, erano costretti a rimanere chiusi, lasciando potenzialmente milioni di dollari sul tavolo. Tenet è andato paradossalmente molto meglio all’estero, dove il film ha incassato 293 milioni di dollari.

Il mondo del cinema è stato brutalizzato dalla pandemia. Ma Nolan, rimane ottimista sulla fattibilità del settore. Ha ammesso che potrebbe esserci una nuova realtà dopo la riduzione della pandemia. Eppure lo scorso anno ha stabilito un nuovo record del settore per gli incassi globali al botteghino, e le sale cinematografiche sono state fondamentali per i grandi film.