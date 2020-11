Spotify: le canzoni si possono ascoltare direttamente su Apple Watch, senza iPhone

Grazie ad un aggiornamento in fase di roll-out, l’app di Spotify permetterà di ascoltare canzoni in streaming su Apple Watch senza l’ausilio di un iPhone.

Gli utenti di Apple Watch potranno quindi ascoltare musica in streaming o podcast sull’app di Spotify senza connettersi ad un iPhone. Le tracce potranno quindi essere ascoltate tramite Wi-Fi o una connessione mobile.

La funzione è al momento in fase di roll-out e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti. Molti infatti hanno già segnalato la possibilità di poter ascoltare musica in streaming direttamente tramite l’app per Apple Watch, senza disporre di un iPhone collegato.

Siamo concentrati sullo sviluppo di esperienze che consentano agli utenti di ascoltare Spotify dove e quando vogliono, indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma – ha dichiarato un portavoce di Spotify a Engadget – Dopo un periodo di test iniziale, stiamo ora implementando funzionalità di streaming per Spotify su Apple Watch.

L’ascolto offline, invece, non è ancora un’opzione possibile sull’app di Spotify per Apple Watch, a distanza di due anni da quando questa è stata rilasciata.

Tuttavia, la prossima volta che uscirete per una passeggiata o una corsa (lockdown e coprifuoco permettendo), potrete lasciare l’iPhone a casa e riprodurre in streaming playlist e canzoni di Spotify semplicemente con il solo Apple Watch (con connettività LTE).