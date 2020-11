No Time to Die: Rami Malek è il cattivo più grande visto fino ad ora

Molti membri del team creativo del film No Time to Die insistono sul fatto che Rami Malek interpreta Safin come il cattivo di Bond più grande, spaventoso e sconvolgente di sempre.

Finora nella serie di Daniel Craig dei cattivi di James Bond, abbiamo avuto personaggi forti come Mads Mikkelsen, Jesper Christensen, Mathieu Amalric, Javier Bardem, Christoph Waltz, Dave Bautista e Andrew Scott. Ora, nell’ultimo colpo di Craig al ruolo, un recente vincitore dell’Oscar si aggiunge alla lista: Rami Malek.

E secondo un recente articolo dell’attore in GQ, molti membri del team creativo del film insistono sul fatto che Malek interpreta Safin come il cattivo di Bond più grande, spaventoso e sconvolgente di sempre. In altre parole, il regno di Craig di Bond sta finendo col botto.

È un film di 007, amico. Fa parte della nostra storia cinematografica, ha detto Malek a GQ. Un’opportunità per essere testa a testa con Daniel e dare alla parte tutto quello che ho. Questo è qualcosa a cui guarderò indietro durante la mia carriera.

Per sviluppare la sua interpretazione del cattivo, Malek si è seduto con il regista Cary Joji Fukunaga per discutere cosa spaventerebbe veramente, cosa manderebbe nel panico i nostri cuori. Lo stesso Fukunaga ha detto che questa intensità legata alla malvagità, forse più simile a quella di un cattivo di un film horror che a un criminale di spionaggio tradizionale, è stata incorporata nell’intensità del film in generale.

Una volta entrati nel territorio di Christoph Waltz, non puoi pensare in piccolo. Abbiamo dovuto pensare in grande. È complicato perché non vuoi fare un cliché di un super cattivo, ma devi creare qualcuno che minacci non solo Bond e le persone che ama, ma il mondo in generale.

No Time to Die è attualmente programmato per le sale cinematografiche il 2 aprile 2021.