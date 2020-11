No Time To Die: per Rami Malek il film scioccherà gli spettatori

Rami Malek non ha voluto confermare i rumor che lo vogliono come Dr. No in No Time To Die, ma ha anticipato che il film sarà scioccante.

Fin dall’annuncio di Rami Malek come nuovo villain di No Time To Die si è cercato di capire quale fosse realmente il suo ruolo, dato che in molti credono che il suo personaggio Safin sia in realtà il Dr. No. L’attore non conferma e non smentisce, ma principalmente durante una recente intervista ha anticipato che il nuovo film di Bond scioccherà gli spettatori.

Un buon modo per aggiungere ulteriore hype al film, come se non ci fossero già abbastanza motivi: No Time To Die è infatti il venticinquesimo film della saga, che segnerà l’ultima interpretazione di Daniel Craig nei panni dell’Agente 007, e che è stato rinviato ulteriormente alla primavera del 2021.

Di Safin, dicevamo, si sa molto poco, se non che è un ex assassino della SPECTRE, il che ha alimentato molte speculazioni tra cui il famoso rumor del Dr. No. Ecco cosa ha detto Malek a riguardo:

È interessante. Non risponderò, ma credo che sia interessante. Dovrete solo aspettare e vedere. Lasciate perdere i rumor, tanto a prescindere da quello che vi aspettiate da questo film, sarete scioccati quando lo guarderete. Non aggiungerò ulteriore benzina su questo fuoco.

Che ne pensate delle parole dell’attore? Alla luce di queste ultime, cosa vi aspettate da No Time To Die?