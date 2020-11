Netflix: più della metà degli account condivide la password

Se siete tra quelli che condividono la password del proprio account di Netflix non preoccupatevi: siete in buona compagnia.

Un nuovo sondaggio condotto negli Stati Uniti fa chiarezza su qualcosa che in realtà sospettavamo un po’ tutti: oltre la metà degli utenti di Netflix condivide la password del proprio account con qualcuno esterno al proprio nucleo abitativo. Con circa 200 milioni di abbonati al suo attivo insomma, il colosso dello streaming potrebbe in realtà raggiungere moltissime altre persone.

Un risultato eccezionale per una piccola azienda che ha cominciato negli anni ’90 come servizio di spedizioni di DVD, e che ora può permettersi di pagare i maggiori talenti di Hollywood sia dietro che davanti la macchina da presa.

Il sondaggio in questione è stato condoto da Kill The Cable Bill, su un campione di oltre mille intervistati: di essi, più della metà ha ammesso di condividere la propria password con amici (17.7%), un membro della famiglia non convivente (25.6%) o un figlio non più convivente (9.2%), mentre solo il 47.5% ha dichiarato di non “prestare” il proprio account a nessuno.

In soldoni, le persone che avrebbero accesso a Netflix sarebbero il 50% in più rispetto ai numeri dichiarati dal colosso, e sarebbe comunque una stima al ribasso, dato che molti utenti condividono la password con più persone.

Ovviamente si tratta pur sempre di un campione ridotto, e non è detto che i risultati sarebbero gli stessi su un bacino d’utenza più larga, ma sono comunque numeri che fanno riflettere. Netflix stessa più volte ha paventato la possibilità di limitare la condivisione degli account, ma si tratta di un’ipotesi che rischierebbe di creare malcontento e una perdita di abbonati importante.

Inoltre è probabile che simili risultati si otterrebbero anche prendendo in considerazione un servizio streaming concorrente.

Staremo a vedere se e come Netflix & co. reagiranno di fronte a tali numeri. Voi che ne pensate?