Castle Rock cancellato dopo due stagioni

Hulu ha cancellato ufficialmente la serie Castle Rock tratta dai lavori di Stephen King, che dunque non riceverà una terza stagione.

Dura solo due stagioni Castle Rock, la serie di Hulu basata sui lavori di Stephen King, e prodotta da J. J. Abrams, che è stata ufficialmente cancellata dal servizio streaming. La seconda stagione era arrivata un anno fa, a Ottobre 2019, e il formato antologico aveva convinto abbastanza la critica e i fan, dato che le recensioni erano prevalentemente positive.

La prima stagione si era concentrata sul personaggio di Henry Deaver, interpretato da André Holland, ed aveva nel cast alcuni nomi di primo piano, uno fra tutti quello di Bill Skarsgård, mentre nella seconda stagione a fare da protagonista era la celebre Annie Wilkes, villain di Misery, interpretata da Lizzy Caplan.

Non sono stati resi noti i motivi della cancellazione della serie, ma la piattaforma streaming recentemente non ha rinnovato neanche High Fidelity e Reprisal, e una decisione del genere anche per Castle Rock era abbastanza scontata.

I fan dello scrittore però non devono temere, dato che non si tratta certo dell’unico adattamento di prodotti di Stephen King. Sono in arrivo The Stand, su CBS All Access, il film Firestarter, con Zac Efron, e su HBO è stata appena rinnovata The Outsider. Magari non compenseranno la cancellazione di Castle Rock, ma se vi piace Stephen King avete comunque diversi show da seguire.