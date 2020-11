You: la terza stagione è in fase di riprese, lo conferma Penn Badgley

Le riprese della stagione 3 di You di Netflix sono ufficialmente iniziate, lo sappiamo grazie a una nuova foto dal set piuttosto inquietante con una delle star dello show, Penn Badgley.

La seconda stagione di You si è conclusa con un colpo di scena, con la coppia centrale dello show, Joe (Penn Badgley) e Love ( Victoria Pedretti), sopravvissuta ad alcuni brutali colpi di scena e la loro decisione di stabilirsi nella periferia di Los Angeles. Mentre Love è più che felice di andare in periferia, Joe sembrava essere meno a suo agio e ha già gli occhi sul misterioso vicino di casa con un gusto simile al suo per l’amore dei libri.

Netflix ha annunciato che le riprese erano iniziate per la terza stagione di You su Twitter. L’annuncio è arrivato sotto forma di una didascalia intrigante: “Ti consigliamo di stare sempre ad almeno 2 metri da Joe Goldberg. La terza stagione di You è tornata in produzione.” Il tutto accompagnato da una foto dale set che mostrava Penn Badgley che sfoggiava una mascherina a tema You che recitava Hello, you, una frase che dovrebbe far gelare il sangue di qualsiasi fan della serie.

La terza stagione potrebbe essere la più grande stagione di You fino ad oggi. Lo spettacolo non solo ha reclutato tre nuovi membri del cast – Shalita Grant (Search Party), Travis Van Winkle (Transformers) e Scott Speedman (Underworld) – ma offrirà a Pedretti la possibilità di diventare ancora più grande nella sua interpretazione di Love.

La terza stagione arriverà presto. Controlla l’annuncio ufficiale delle riprese di seguito. Per ulteriori informazioni, scopri cosa arriverà su Netflix a novembre.

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.

YOU Season 3 is back in production. pic.twitter.com/ijti25tPFk

— Netflix (@netflix) November 2, 2020