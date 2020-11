The Walking Dead: Hilarie Burton interpreterà Lucille, la moglie di Negan

The Walking Dead ha trovato la sua Lucille. La moglie di Negan sarà interpretata da Hilarie Burton, guest star in uno degli ulteriori sei episodi in arrivo su AMC all’inizio del 2021.

Hilarie Burton è la vera moglie dell’attore Negan Jeffrey Dean Morgan e i due hanno già iniziato a lavorare insieme a un episodio in Georgia. AMC ha confermato in esclusiva il casting poiché Burton sarà considerata una guest star per il suo lavoro con la serie. I fan del fumetto di The Walking Dead su cui si basa la serie di zombi probabilmente hanno un quadro preciso di cosa aspettarsi.

Nei fumetti di The Walking Dead di Robert Kirkman, Negan era sposato con una donna di nome Lucille prima della fine del mondo. Negli ultimi giorni del mondo normale, Lucille stava combattendo contro il cancro.

Dopo la diagnosi, Negan voleva trascorrere più tempo possibile con Lucille e dedicarle tutto il tempo possibile. Quando Lucille muore, il momento della sua morte coincide con la caduta del mondo nel virus zombi.

Resta da vedere fino a che punto arriverà il fumetto prequel di The Walking Dead. I sei episodi in esecuzione all’inizio del 2021 seguiranno, in una certa misura, un formato antologico concentrandosi su singoli personaggi o piccoli gruppi di personaggi. Il retroscena di Negan sembra essere al centro di una di queste storie.

Hilarie Burton è nota per il suo lavoro in One Tree Hill e ha anche interpretato ruoli in The Secret Life of Bees, Surprised by Love, Extant e Grey’s Anatomy. Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan si sono sposati nell’ottobre del 2019, dopo essere stati insieme per molti anni prima del matrimonio, e hanno due figli insieme.