Pokémon: la voce di Ash invia un messaggio per il giorno delle elezioni

La voce originale dietro Ash Ketchum, protagonista dei Pokémon, aveva un messaggio da dare a tutti i fan del franchise e non solo. Ecco cosa ha detto nel giorno delle elezioni.

È arrivato un grande giorno per gli Stati Uniti poiché tutti gli occhi sono puntati sui sondaggi in tutto il paese. Il giorno delle elezioni è arrivato per la corsa presidenziale del 2020 e tutto il mondo aspetta con ansia di sapere come ha votato il popolo americano. Ovviamente, le tensioni sono alte per le elezioni mentre il paese attende i suoi risultati, quindi Ash Ketchum ha ritenuto che fosse ora di ricordare ai fan di Pokémon alcune cose chiave mentre aspettano.

O meglio, la voce originale dietro Ash Ketchum aveva un messaggio. Veronica Taylor è nota per aver doppiato una serie di personaggi animati, ma è meglio conosciuta per il suo lavoro con Ash Ketchum dei Pokémon. Questo è il motivo per cui ha condiviso un messaggio con i fan nei panni di Ash l’altro giorno, e il suo messaggio riguarda il mantenimento della gentilezza e dell’ottimismo.

A little health advice from #originalash! We should always take care not to pass our germs on to others when sick. That’s common sense. But this #coronavirus calls for more action. We all have to do our part to get through this. #covid_19 #flattenthecurve #pokemon pic.twitter.com/wPZOGyQBQf — Veronica Taylor (@TheVeronicaT) March 15, 2020

La competizione è una buona cosa. Sfida noi e coloro che ci circondano. Ci fa concentrare, imparare tutto ciò che possiamo, spingerci oltre i nostri limiti e dare il meglio di noi. Chi ha solide capacità non si mette mai in mostra, o tenta di danneggiare o minacciare gli altri. E come si suol dire, non si tratta di vincere. Si tratta di come giochi , ha condiviso Taylor tramite Ash.

Come puoi vedere sopra, il doppiatore ha trasmesso il suo messaggio a una figura vecchia scuola di Ash. Un po’ di editing fa sembrare che sia la bambola a parlare, e Ash continua a radunare i fan ricordando loro che fanno parte della stessa squadra.

Chiaramente, Ash è disposto a mettere da parte i suoi sogni per diventare il migliore se questo significa mantenere la pace con i suoi compagni allenatori. Il messaggio gentile di Taylor ha guadagnato elogi da parte dei fan in cerca di distrazione in vista dei risultati imminenti delle elezioni.

Cosa ne pensate di questo messaggio approvato da Ash? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti.