Munich: Jeremy Irons protagonista del film di Netflix

Jeremy Irons ritorna a lavorare su un lungometraggio con il film Munich, una produzione Netflix tratta da un libro di Robert Harris.

S’intitolerà Munich il nuovo film con Jeremy Irons protagonista che sarà sviluppato e distribuito sulla piattaforma streaming Netflix. Il lungometraggio sarà ispirato ad un romanzo di Robert Harris.

La storia raccontata è ambientata nel 1938 e mette al centro Hugh Legat, un impiegato britannico, e Paul von Hartmann, un diplomatico tedesco che si recano a Monaco di Baviera per una riunione d’emergenza. I due dovranno confrontarsi con un problema che metterà in discussione anche il loro rapporto d’amicizia.

Il cast del film prevede la presenza di George McKay, Jannis Niehwöhner, Sandra Hüller, Liv Lisa Fries, August Diehl, e Erin Doherty, con Martin Wuttke che vestirà i panni di Adolf Hitler.

Christian Schwochow (The Crown) dirigerà il film su una sceneggiatura di Ben Power (The Hollow Crown). Andrew Eaton farà da produttore per i Turbine Studios.

Si tratta di un film attualmente in produzione in Germania, e che verrà girato anche nel Regno Unito. L’uscita del lungometraggio è prevista per il 2022.

Si tratta di un ritorno ai film di per Jeremy Irons, dopo che nel 2019 l’attore è stato tra i protagonisti della serie TV su Watchmen.