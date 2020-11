Christopher Walken si unisce al cast di Severance di Apple

Il vincitore dell’Oscar Christopher Walken reciterà con Adam Scott, Patricia Arquette e John Turturro nel nuovo thriller della Apple. Severance è anche un dramma e ha aggiunto di recente il Christopher Walken al suo ensemble. Il casting di Walken completa il cast regolare del thriller, che è ambientato in una compagnia, Lumen Industries, che mira a portare l’equilibrio tra lavoro e vita privata a un livello superiore. Adam Scott, Patricia Arquette e John Turturro sono i protagonisti del cast.

Walken, nel primo ruolo regolare in una serie durante la sua lunga carriera, interpreterà Burt, il capo dell’ottica e del design dell’azienda. Scott recita in Severance nei panni di Mark, un dipendente con un passato oscuro che sta cercando di rimettersi in sesto. Arquette interpreta il capo di Mark e Turturro interpreta un impiegato di lunga data dell’azienda.

La produzione della serie, che proviene da Endeavour Content, inizierà alla fine di questo mese. Il cast include anche Britt Lower (Man Seeking Woman), Tramell Tillman (Godfather of Harlem), Jen Tullock e Zach Cherry (HBO’s Crashing).

Dan Erickson ha creato la serie e i produttori esecutivi con lo showrunner Mark Friedman (Dispatches From Elsewhere di AMC). Anche Ben Stiller (che dirige) Nicky Weinstock e Jackie Cohn della Red Hour Productions sono EP, così come Chris Black. Arquette e Scott sono i produttori.

Severance segnerà il primo lavoro televisivo di Walken dal Peter Pan Live del 2014 sulla NBC e dal telefilm britannico Turks & Caicos, trasmesso come parte del capolavoro della PBS negli Stati Uniti. I suoi crediti cinematografici recenti includono The War With Grandpa, The Jesus Rolls (insieme a Turturro) e il prossimo Wild Mountain Thyme. È rappresentato da ICM Partners.