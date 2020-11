Per evitare manipolazioni, Wikipedia blocca la pagina delle elezioni USA

Per evitare eventuali moti di disinformazione, Wikipedia blocca la possibilità di modificare la pagina delle elezioni USA 2020.

Una simile scelta é nata in conseguenza al fatto che, in vista della chiamata alle urne di martedì, la popolare enciclopedia ha registrato un moltiplicarsi di profili utente fasulli, con alcuni di questi che hanno eseguito finte modifiche ai testi per poi fare screenshot da condividere maliziosamente sui social.

Wikipedia ha segnalato il problema ai partner commerciali, ma anche a diversi corpi del Governo statunitense, tra cui la Federal Bureau of Investigation (FBI) e la Department of Homeland Security (DHS), ma nessun agente governativo si é interessato attivamente alla faccenda.

Nel tentativo di gestire autonomamente la situazione, il sito ha pertanto decretato che ora solo gli utenti registrati da più di trenta giorni e che in passato abbiano apportato almeno 500 modifiche al sito possano intervenire sulla voce “Elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2020”.

Non siamo preoccupati di quei vandali che vogliono semplicemente fare casino con l’articolo solo per creare un po’ di casino. La comunità di Wikipedia ha a che fare con questo genere di problemi quotidianamente. Siamo preoccupati possano agire degli attori coordinati, che provino a trovare modi in cui disseminare informazioni in un modo che potrebbe, per esempio, portare le persone a scegliere di non votare o influenzare i risultati delle elezioni grazie a informazioni che non sono vere,

ha rivelato a Reuters Ryan Merkley, capo dello staff presso la Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit che ospita Wikipedia.

Wikipedia é generalmente considerata come una fonte apartitica e affidabile di informazioni e la sua influenza é tenuta tanto in stima che molti degli assistenti vocali diffusi sul mercato – Alexa e Google Home – le deleghino ogni forma di sapere enciclopedico.

