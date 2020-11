LEGO Haunted House: la versione modulare di Nicola Stocchi per Halloween

L’artista LEGO Nicola Stocchi ha portato a termine la sua personale versione della LEGO Haunted House, modificando la versione originale della serie Monster Fighters ed aggiungendo il suo tocco personale.

Giusto in tempo per le festività di Halloween Nicola Stocchi ci mostra la sua versione modulare che prende ispirazione dal suo set preferito, il 10228 LEGO Haunted House del 2012, portandolo ad un altro livello però.

La versione originale, ormai fuori commercio, è composta da 2037 pezzi mentre la versione di Nicola (renderizzata nelle foto da Gabriele Zannotti) ne utilizza ben 3146.

Nicola ha modificato questo iconico set rendendolo a tutti gli effetti un edificio modulare che ne contempla le tre caratteristiche fondamentali:

è dotata di un marciapiede collegabile ad altri ha i brick Technic laterali con i buchi per collegarsi ad altri edifici modulari ha i piani scomponibili

Quindi a differenza della versione originale, che si apriva a “libro” questa per poter accedere alle varie stanze, è necessario sollevare i vari piani.

Gli interni nell’originale erano piuttosto spogli mentre Nicola nella sua versione li ha riempiti con alcuni easter egg e citazioni legati all’originale.

Al primo piano sono presenti le lampade ed il letto con le doghe, la testa di cervo ed il fantasma e l’orologio presenti in una polybag sempre della linea Monster Fighters (30201).

Per poter accedere alla soffitta è necessario aprire l’armadio che sbarra la strada e per poterlo aprire è necessario trovare la chiave (nascosta al pian terreno).

Relativamente all’esterno questo è molto simile alla versione originale tranne che per le colonne. Quelle originali infatti sono state lasciate solo nel porticato mentre nei piani superiori Nicola ha usato la stessa versione di colonne usate nel nuovo set LEGO Haunted House 10273.

Ha infine aggiunto anche dettagli come il telescopio e lo scheletro col bicchiere pieno di veleno di fianco, non presenti nella versione originale.

Se siete interessati alla versione originale LEGO ma non volete spendere 400 Eur o più per acquistarla su Bricklink, la versione di Nicola è sicuramente una valida alternativa in quanto da una stima veloce, i 3146 pezzi che la compongono sono recuperabili al costo di 342 Eur più spedizione da venditori presenti in Unione Europea. Sicuramente non meno di quello che paghereste la versione LEGO ma avreste sicuramente un numero maggiore di pezzi e di dettagli che la versione LEGO non ha.

Nell’ottica di spendere quella cifra, la versione di Nicola è sicuramente migliore (a meno che non siate collezionisti compulsivi e la volete comprare per tenerla chiusa inscatolata)

Riguardo alle istruzioni, ad oggi non sono ancora state rilasciate ma potete “smontare” la versione digitale caricata su Mecabricks se volete iniziare a riprodurla. Arriveranno comunque in futuro ad un prezzo molto basso se non addirittura gratis, dato che la MOC è basata su un set ufficiale LEGO, ma ancora non sappiamo dirvi quando.