Fox cancella sia Filthy Rich che Next causa COVID-19

Fox ha deciso di cancellare sia Filthy Rich che Next dopo una sola stagione a causa dell’aumento dei costi di produzione in seguito alla pandemia da COVID-19.

Secondo Fox né Filthy Rich né Next sono riusciti ad ottenere risposte di pubblico abbastanza forti da meritare una seconda stagione dopo all’aumento dei costi causato dalla pandemia da coronavirus.

Nello specifico la prima ha attirato una media di soli 3,2 milioni di spettatori, con una valutazione di 0,5 tra gli adulti di 18-49 anni e sette giorni di visione in ritardo, mentre la seconda solo 2,8 milioni di spettatori per episodio con stessa valutazione e stesso ritardo. La notizia della doppia cancellazione da parte di Fox arriva dopo cinque episodi per Filthy Rich e appena due per Next.

Filthy Rich è incentrato sulle conseguenze di un incidente aereo che causa la morte del patriarca di una ricca famiglia del sud, famosa per aver creato una rete televisiva cristiana di grande successo. Dopo la sua presunta morte, sua moglie e la sua famiglia apprendono che l’uomo ha avuto tre figli illegittimi, i quali sono scritti nel suo testamento, minacciando così il loro nome e la loro fortuna. La serie è interpretata da Kim Cattrall, Gerald McRaney, Aubrey Dollar, Corey Cott, Benjamin Aguilar, Mark L. Young, Melia Kreiling, Steve Harris, David Denman e Olivia Macklin.

Next è un thriller basato sulla scoperta di un I.A. all’avanguardia, con protagonista un ex CEO brillante ma paranoico che si unisce a un Homeland Cybersecurity Agent per fermare la prima crisi al mondo causata da un’intelligenza artificiale: anarchica, potente oltre ogni immaginazione e con la capacità di migliorarsi continuamente. John Slattery recita al fianco di Fernanda Andrade, Michael Mosley, Gerardo Celasco, Eve Harlow, Aaron Moten, Evan Whitten, Elizabeth Cappuccino e Jason Butler Harner. Manny Coto è scrittore e produttore esecutivo.