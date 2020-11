Caso Harvey Weinstein: Miriam Haley ha intentato una causa contro di lui

Miriam Haley ha intentato una causa presso il tribunale federale di Manhattan, chiedendo un risarcimento non specificato per attacchi sessuali che ha descritto dal banco dei testimoni al processo di Weinstein all’inizio di quest’anno.

La donna che ha testimoniato contro il magnate di Hollywood Harvey Weinstein, caduto in disgrazia e imprigionato, ha intentato una causa contro di lui venerdì per chiedere il risarcimento dei danni per ciò che ha descritto come lesioni permanenti.

Ha usato il nome Mimi Haleyi quando ha raccontato pubblicamente la sua storia per la prima volta. Weinstein sta scontando una condanna a 23 anni di carcere in un carcere di massima sicurezza vicino a Buffalo dopo le condanne a febbraio per lo stupro e l’aggressione sessuale di due donne.

In California, Weinstein è in attesa di processo con accuse tra cui stupro, copulazione orale forzata e penetrazione sessuale con l’uso della forza. I conteggi coinvolgono cinque donne e derivano da eventi a Los Angeles e Beverly Hills dal 2004 al 2013.

Haley, un ex assistente alla produzione di Project Runway, ha dichiarato nella causa che ha ripetutamente detto no a Weinstein quando l’ha attaccata con la forza nel suo appartamento nel luglio 2006.

Ha detto che la ha costretta a fare atti contro la sua volontà lasciandola con un senso di orrore, umiliazione e dolore che persistono. Juda Engelmayer, un portavoce di Weinstein, ha detto che era chiaro fin dall’inizio che Haley e altri stavano inventando queste false accuse per spianare la strada a richieste di risarcimento per danni civili.

Ha detto che l’archiviazione della causa ora ha permesso ad Haley durante il processo di dire che non stava cercando un risarcimento economico contro Weinstein in nessun caso civile.

Immagino che fosse solo un altro palcoscenico e un altro atto. Almeno la verità è stata finalmente scoperta, ha detto Engelmayer.