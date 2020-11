Boruto regala al Team 7 uno Spooky Sketch per Halloween



Boruto: Naruto Next Generations si sta facendo strada attraverso un arco originale che introduce Kara nell’anime, ma il Team 7 è stato in grado di prendersi una pausa e celebrare le vacanze di Halloween in un nuovo inquietante sketch.

La serie anime Boruto: Naruto Next Generations è attualmente nel bel mezzo di una nuova intensa serie di circostanze mentre Boruto e Sarada si stanno allenando per l’inevitabile rivincita contro Deepa di Kara. È stata una situazione ancora peggiore per Mitsuki perché è stato fuori gioco per tutto questo tempo. Ma almeno lo staff dietro la serie sta permettendo a questi ragazzi di divertirsi un po’ per Halloween.

L’account Twitter ufficiale di Boruto: Naruto Next Generations ha celebrato le vacanze di Halloween con un’illustrazione speciale che commemora l’evento con dei restyling per i membri del Team 7. Boruto Uzumaki è esilarantemente un vampiro, Sarada Uchiha è una strega e Mitsuki è trasformato in una miscela di una creatura mummia e zombi. Controlla:

L’anime di Boruto si è fatto strada attraverso la sua interpretazione della saga di Kara con l’arco narrativo che la riguardava. Introducendo la versione dell’anime del Team 7 al gruppo Kara attraverso un combattimento con un membro Kara completamente originale, la serie ha iniziato a prendere in giro elementi che vengono successivamente esplorati nelle versioni manga della serie.

La distanza tra i due ha raccolto critiche ma a questo punto le due sono esperienze completamente diverse che i fan hanno imparato ad apprezzare entrambe le interpretazioni della storia. Ma tu cosa ne pensi? È possibile goderle entrambe come esperienze diverse?

Quali episodi consiglieresti a qualcuno che vuole entrare in Boruto: Naruto Next Generations? Come si confronta il manga con l’anime? In che modo ti è piaciuta la serie sequel nel suo complesso finora?