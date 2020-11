Beastars 2 rilascia la nuova grafica dei personaggi

Poco dopo che la prima stagione della serie si concludesse alla fine dell’anno scorso in Giappone, è stato confermato che Beastars sarebbe tornato per una seconda stagione. Ecco un’anteprima dei personaggi. Con il rilascio di Beastars 2 che si avvicina rapidamente, l’account Twitter ufficiale dietro la serie ha condiviso una nuova lista di elementi visivi dei personaggi per alcuni dei volti nuovi e di ritorno che verranno presentati nel corso dei nuovi episodi. Finora Studio Orange ha tenuto la bocca chiusa su potenziali informazioni della seconda stagione, inizieremo a vedere molto di più man mano che ci avviciniamo alla sua uscita.

La seconda stagione di Beastars è attualmente prevista per l’uscita a gennaio 2021 e, sebbene non ci sia ancora una data di uscita concreta per i nuovi episodi, abbiamo iniziato a vedere un po’ cosa possiamo aspettarci. Con la serie manga originale di Paru Itagaki che si concluderà ufficialmente all’inizio di quest’anno (anche se sembra essere in lavorazione un progetto di spin-off), la seconda stagione dell’anime sarà il primo nuovo contenuto per molti fan. Sfortunatamente, deve ancora esserci un aggiornamento sulla versione ufficiale in lingua inglese della seconda stagione. C’è stato un intervallo di diversi mesi tra la corsa originale di Beastars in Giappone e il suo lancio in altri territori su Netflix, e potrebbe essere lo stesso anche per la seconda stagione. Ma con la sua uscita a gennaio, c’è una possibilità che i fan al di fuori del Giappone potranno godersi la nuova stagione la prossima estate. Continua a leggere per vedere le immagini dei personaggi appena rilasciate per la stagione 2 di Beastars, inclusi i nuovi look di Haru, Louis, Juno, Gohin, Ibuki e il primo sguardo a un nuovo personaggio in arrivo nella seconda stagione, Pina la matricola. Cosa ne pensate di queste immagini dei personaggi per la nuova stagione? Cosa ne pensi della prima stagione di Beastars? Cosa speri di vedere nei nuovi episodi? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Haru Senior year dwarf rabbit. Had many relationships with various male in school but she has feelings for Legosi, who saved her. On the other hand, she's worried about Louis who went missing. pic.twitter.com/3sw1KkN3E3 — Orange: Animation Studio (@CG_Orange_eng) October 30, 2020

Louis Senior year red deer. Star actor with astouding level of charisma but he has a hidden past. Since Louis killed the Shishi-gumi boss, his whereabouts is unknown. pic.twitter.com/w8rdtnAaD5 — Orange: Animation Studio (@CG_Orange_eng) October 30, 2020

Juno Freshman year grey wolf. Loves Legosi. Cheerful and ambitious. With Louis missing, takes on the lead in the theater club. Has mixed feelings about herbivores. pic.twitter.com/jlhnSWR9iW — Orange: Animation Studio (@CG_Orange_eng) October 30, 2020

Gohin Panda Doctor working at Backstreet Market. Legoshi's teacher for dealing with carnivorous instinct and fighting skills. Divorced 39 year old that you can rely on. Has a sharp tongue but takes care of animals. pic.twitter.com/epCINkR8FX — Orange: Animation Studio (@CG_Orange_eng) October 30, 2020

Ibuki Member of Backstreet Marketcriminal organization, Shishi-gumi. While most members are rough brutes, Ibuki is clever and smart that at times shows thoughtfulness to others. Eye-glasses is the charm point. pic.twitter.com/XUQFGLmTmZ — Orange: Animation Studio (@CG_Orange_eng) October 30, 2020