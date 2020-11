WhatsApp, 100 miliardi di messaggi al giorno

La popolarissima app di messaggistica istantanea WhatsApp viaggia, oggi, a circa 100 miliardi di messaggi al giorno.

Ad annunciarlo nientepopodimeno che Marck Zuckerberg, numero uno di Facebook che nel 2014 ha acquisito WhatsApp per la cifra monstre di 19 miliardi di dollari.

Già dall’inizio del 2016, insieme Facebook Messenger e WhatsApp sono stati utilizzati per scambiarsi 60 miliardi di messaggi al giorno. L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha dichiarato a maggio che iMessage e FaceTime stavano registrando numeri da record, ma le cifre non sono mai state divulgate.

Tuttavia, l’ultima volta che Apple ha condiviso i suoi numeri, era molto indietro rispetto a quelli di WhatsApp. Anche WeChat, che ha accumulato oltre 1 miliardo di utenti, è dietro rispetto al volume di messaggi che totalizza WhatsApp.

WhatsApp ora ha più di 2 miliardi di utenti e, in India, il suo più grande mercato in termini di utenza, la sua popolarità supera quella di ogni altra app per smartphone, incluso Facebook.

Quest’anno ci siamo tutti affidati alla messaggistica più che mai per stare al passo con i nostri cari e portare a termine gli affari – ha twittato Will Cathcart, capo di WhatsApp – Siamo orgogliosi che WhatsApp sia in grado di fornire circa 100 miliardi di messaggi ogni giorno e siamo entusiasti della strada da percorrere.

Nel frattempo, di pochi giorni fa la notizia che WhatsApp Web sta per introdurre la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate con il client per desktop.

Oltre ad effettuare chiamate vocali o video a singoli contatti, inoltre, sarà possibile anche effettuare chiamate di gruppo anche con WhatsApp Web.