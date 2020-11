Welcome to the Blumhouse: ecco i quattro nuovi titoli su Prime Video

Amazon Prime Video e Blumhouse Television presentano quattro nuovi film di Welcome to the Blumhouse in arrivo nel 2021. Saranno gli ultimi quattro titoli degli otto che compongono l’antologia.

Gli ultimi quattro titoli di Welcome to the Blumhouse sono: The Manor, Black as Night, Madres e Bingo. I thriller di genere continuano a mettere in risalto registe donne, emergenti e cast variegati. Dopo l’attesissimo lancio globale di Welcome to the Blumhouse, Prime Video ha annunciato i prossimi quattro film, nell’antologia di otto film di genere prodotti da Amazon Studios e da Blumhouse Television di Jason Blum.

The Manor scritto e diretto da Axelle Carolyn, Black as Night della regista Maritte Lee Go, Madres diretto da Ryan Zaragoza e Bingo del regista Gigi Saul Guerrero. I thriller ricchi di suspense saranno disponibili nel 2021 su Prime Video, in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Il progetto di Welcome to the Blumhouse prosegue nell’eredità di una narrazione di genere originale e raffinata, marchio di fabbrica di Blumhouse. Incentrati su temi inquietanti di orrori istituzionali e fobie personali, i film attingono alle paure più profonde di ciascuno. Questi thriller sociali presentano una visione tipica e una prospettiva unica.

Come i primi quattro film della raccolta, proseguono nello sviluppo di un unico filone che fa di questo primo progetto in assoluto di film Amazon Original su Prime Video collegati tematicamente tra loro. I film continuano a mettere in luce validissimi registe e registi emergenti, insieme ad attori affermati che interpretano nuovi ruoli eccezionali e scioccanti.

Dopo il successo del lancio dei primi quattro film del programma, che ha superato le nostre aspettative, siamo entusiasti di rivelare il prossimo capitolo in arrivo nel 2021 ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. I brividi lungo la schiena dello spettatore col fiato sospeso continueranno nella prossima raccolta di titoli che sicuramente intratterranno, sorprenderanno e sconvolgeranno il nostro pubblico in tutto il mondo.

The Manor è scritto e diretto da Axelle Carolyn, con Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane. Dopo un infarto, Judith Albright si trasferisce in una casa di riposo d’epoca, dove inizia a sospettare che qualcosa di sovrannaturale stia incombendo sui suoi ospiti. Per riuscire a scappare avrà bisogno di convincere tutti intorno a sé che non c’è alcun motivo per lei di restare lì. I produttori esecutivi sono Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King e Richard J Bosner.

Black as the Night è diretto da Maritte Lee Go e scritto da Sherman Payne. Nel cast Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle e Frankie Smith. Un’adolescente con problem di autostima ritrova la sicurezza in se stessa in maniera alquanto inusuale: trascorre l’estate a combattere i vampiri che minacciano i senza tetto di New Orleans con l’aiuto del suo migliore amico, il ragazzo per il quale ha sempre avuto un debole, e una strana ragazza di buona famiglia. I produttori esecutivi sono Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina e Guy Stodel.

Madres è il lungometraggio di debutto di Ryan Zaragoza, scritto da Marcella Ochoa & Mario Miscione, e interpretato da Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill, e Elpidia Carrillo. Una coppia americana di origini messicane in attesa del primo figlio si trasferisce in una comunità di agricoltori migranti nella California degli anni ’70. Quando la moglie inizia ad avere strani sintomi e visioni terrificanti, proverà a capire se il tutto è legato a una leggendaria maledizione o a qualcosa di ancor più terribile. I produttori esecutivi sono Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma e Matthew Myers.

Bingo diretto da Gigi Saul Guerrero e scritta da Shane McKenzie & Gigi Saul Guerrero affiancati da Perry Blackshear. Nel barrio di Oak Springs vive un caparbio gruppo di anziani amici che rifiutano la gentrificazione del quartiere. Il loro leader, Lupita, li tiene uniti come una comunità, una famiglia. Non possono di certo immaginarsi che la sala del loro amato Bingo sta per essere venduta ad una forza ben più potente del denaro. I produttori esecutivi del film sono Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman e Raynor Shima.

Attualmente sono disponibili su Prime Video i primi quattro film del progetto: The Lie dall’acclamata autrice e regista Veena Sud, Black Box dall’esordiente regista / autore Emmanuel Osei-Kuffour Jr., Evil Eye dalle giovani promesse Elan Dassani e Rajeev Dassani, e Nocturne del regista Zu Quirke.