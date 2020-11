Totally Under Control: come Trump ha gestito il COVID-19

Fresco della notizia che lo speciale sulla riunione West Wing è ora disponibile per la visione gratuita fino alla fine dell’anno, anche il documentario di Trump sul COVID-19, Totally Under Control, è ora disponibile per la visione online gratuitamente.

Diretto dal prolifico documentarista Alex Gibney (Going Clear, Enron, Citizen K), il nuovo documentario Totally Under Control esamina come gli Stati Uniti siano arrivati ​​a oltre 200.000 morti a causa del COVID-19 e racconta la risposta dell’amministrazione Trump alla pandemia.

Questo ti darà un resoconto estremamente concreto di come il governo federale ha gestito questa pandemia. Vota di conseguenza, ha detto Gibney in una dichiarazione.

In effetti, Totally Under Control è ora disponibile per la visione gratuita sul sito web di Neon e sarà gratuita per tutto il giorno delle elezioni martedì 3 novembre.

Inoltre, Judd Apatow e i realizzatori di Totally Under Control terranno un watch party su Twitter venerdì 30 ottobre alle 16:00 PT / 19:00 ET.

Per ulteriori informazioni sul film, puoi dare un’occhiata al trailer qui sopra. Ecco la sinossi ufficiale di Totally Under Control: In questo momento oltre 227.000 americani sono morti a causa del COVID-19. Dal 15 luglio al 31 agosto, il bilancio delle vittime era in media di 1000 al giorno. Questo è il doppio del numero di coloro che morirono l’11 settembre ogni settimana.

I blocchi progettati con noncuranza e i loro effetti economici di lunga durata hanno portato a massicce perdite di posti di lavoro (23 milioni / 14,7% ad aprile), fame diffusa, dislocazione e un deficit federale in fuga. Se il governo federale avesse svolto correttamente il suo lavoro, seguendo chiare linee guida in atto basate sulle passate pandemie, la maggior parte delle morti e della distruzione avrebbe potuto essere evitata. Mentre l’attuale amministrazione fa le sue rivendicazioni per un lavoro ben fatto, il fatto è che la risposta degli Stati Uniti al COVID-19 è una delle peggiori, con il 4% della popolazione mondiale e il 21% dei decessi. Come è successo?

Il 20 gennaio 2020 gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno scoperto entrambi i loro primi casi di COVID-19. Tuttavia, 9 mesi dopo, il Coronavirus ha causato la morte di oltre 227.000 americani e ha causato danni economici sconcertanti, mentre in Corea del Sud non ci sono stati blocchi significativi e, in una popolazione urbanizzata di 51 milioni, sono andate perse solo 461 vite.

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, gli americani sono sempre più infuriati per la mancanza di una leadership chiara, per la corruzione politica endemica e continuano a chiedersi come ha fatto il paese più ricco e potente del mondo a fallire così nella sua risposta a una pandemia globale?

Il regista premio Oscar Alex Gibney, con Ophelia Harutyunyan e Suzanne Hillinger, cerca di rispondere a questa domanda e alle sue devastanti implicazioni in Totally Under Control. Con la testimonianza schiacciante di funzionari della sanità pubblica e rapporti investigativi duri, i realizzatori denunciano un collasso a livello di sistema causato da un profondo abbandono della leadership presidenziale.