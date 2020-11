Peacemaker: Steve Agee si unisce al cast della serie TV

Steve Agee sarà tra i protagonisti della serie TV dedicata a Peacemaker, lo spin-off di The Suicide Squad con John Cena.

Steve Agee sarà tra i protagonisti di The Suicide Squad, e da poco è stato rivelato che sarà presente anche nella serie TV spin-off dedicata a Peacemaker. A renderlo noto in esclusiva è stato il sito Deadline.

Agee ricoprirà anche in questo telefilm il ruolo della guardia del carcere di Belle Reeve, nonché di aiutante di Amanda Waller, il personaggio interpretato da Viola Davis. Agee ha già partecipato ad altre produzione di James Gunn, come Guardiani della Galassia vol.2 e Brightburn.

La serie su Peacemaker si dividerà in otto episodi. Ecco cosa ha raccontato John Cena su come è nata l’idea per lo show:

Cerchi di fare del tuo meglio con ogni opportunità che ti viene posta davanti. Ed ho adorato lavorare in The Suicide Squad collaborando con James Gunn. Ed entrambi pensavamo che dovessimo continuare a fare qualcosa insieme, e poi ad un certo punto mi ha detto:’Vuoi fare uno show su HBO Max?’, ed io sono rimasto un po’ sbalordito.

Il personaggio, creato da Joe Gill e Pat Boyette, è uno strenuo difensore della pace, non conta quante persone dovrà fuori per stabilirla. La prima incarnazione del personaggio è stato Christopher Smith, un pacifista diplomatico, figlio di un comandante a capo di un campo concentramento nazista,che decide di fondare Pax Institute, una struttura con il compito di salvare il mondo dalla dittatura e dalla guerra.