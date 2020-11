OSIRIS-REx: i campioni ora sono in sicurezza nel Sample Return Capsule

I campioni raccolti da OSIRIS-REx sono stati posizionati con successo nella Sample Return Capsule, ora non resta che aspettare il loro arrivo sulla Terra.

Le immagine inviate da OSIRIS-REx della NASA confermano l’avvenuta messa in sicurezza della capsula contenente i campioni raccolti sull’asteroide Bennu. Tutti gli step necessari sono stati eseguiti e l’account ufficiale di Twitter ha ringraziato il pubblico per aver seguito la missione. Ora si attenderà il ritorno di OSIRIS-REx per Settembre 2023 nel deserto dello Utah.

Then I closed up the capsule last night. Definitely a little bittersweet! But I'm excited to get this sample to my team on Earth 🌍

Read more about what the stow process looked like: https://t.co/qGiWRy6CZ7 pic.twitter.com/DOse6cEqnU

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 29, 2020