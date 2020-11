NSYNC avranno un film e uno dei membri della band è coinvolto

La vincitrice del Golden Globe e dell’Emmy Award Rachel Bloom aggiunge al suo curriculum un film sulla boy band degli NSYNC, ma non è quello che vi aspettate.

Il co-creatore della serie di successo Crazy Ex-Girlfriend ha firmato per scrivere la sceneggiatura di un film sugli NSYNC per l’etichetta TriStar della Sony Pictures. Ma invece di Hollywood che tira fuori un biopic in stile Bohemian Rhapsody su NSYNC, Sony sta realizzando un musical incentrato sulla storia vera di una coppia di fan che li hanno seguiti attraverso il paese durante il loro tour finale.

La premessa è stata lanciata dallo stesso Lance Bass, uno dei cinque membri della band degli NSYNC. Bass ha scoperto la storia di Meredith Sandberg e Winter Byington in un episodio di Total Request Live di MTV. Non è una bugia, le superfan hanno deciso di lasciare la scuola e fare il viaggio per vedere NSYNC dopo aver vinto un Winnebago in The Price is Right.

Ecco cosa ha detto Bloom dopo l’annuncio: Sono così entusiasta di lavorare a questo musical on the road che esplorerà la natura della nostalgia dei primi anni 2000. Inoltre, potrò lavorare con Lance Bass.

Dal 2015 al 2019, Rachel Bloom è stata la protagonista di una serie comica musicale su una donna che si reca a West Covina, in California, per seguire il suo fidanzato del campo estivo. La serie ha un seguito di culto e ha fatto guadagnare a Bloom un Golden Globe nel 2016.

Dal coinvolgimento di Rachel Bloom e Lance Bass, si potrebbe immaginare che il film sugli NSYNC includa un misto di musica originale e canzoni famose della boy band. Dal momento che le boy band prosperano grazie al loro giovane entourage, non c’è modo migliore per mostrare il potere dei suoi fan con questa storia vera. Dai un’occhiata a Winter e Meredith con gli NSYNC: