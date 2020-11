Better Call Saul: l’inizio delle riprese nel 2021 per la sesta stagione

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sta preparando l’inizio delle riprese a primavera 2021 con un ruolo ancora più importante per il boss della droga Gus Fring.

Gli ultimi aggiornamenti sulla sesta serie di Better Call Saul arrivano da una delle star della serie Giancarlo Esposito durante un’intervista sullo spinoff di Breaking Bad. Le riprese della sesta stagione sarebbero iniziate il mese scorso ad Albuquerque, nel New Mexico, ma il co-creatore e showrunner della serie Peter Gould ad agosto ha confermato che era improbabile che Saul riprendesse la produzione prima della fine dell’anno a causa della pandemia di COVID-19.

Dovevamo iniziare le riprese a settembre, ora le riprese saranno a marzo, ha detto Esposito. Abbiamo un brillante team di scrittori, ovviamente, quindi è sempre emozionante pensare di tornare al lavoro. Non abbiamo ancora avuto la possibilità di tornare al lavoro per la sesta stagione. Sono così eccitato per Vince, Peter e Melissa Bernstein, la nostra produttrice, che tornerà sul set a marzo.

Ricordando una conversazione con il creatore di Breaking Bad, Esposito ha detto che Gilligan sarà impegnato nella nuova stagione che continua la guerra di Fring con Lalo Salamanca (Tony Dalton). Il finale della quinta stagione, Something Unforgivable, si è concluso con Lalo sopravvissuto a un tentativo di omicidio orchestrato da Fring e aiutato da Nacho Varga (Michael Mando).

Il produttore Mark Johnson in precedenza aveva detto al Washington Post che la serie avrebbe dovuto diventare molto creativa sul dove e come sarebbe stata girata la serie a causa delle limitazioni create dal coronavirus.

Gilligan, che ha scritto e diretto lo scorso anno El Camino: A Breaking Bad Movie per Netflix con Jesse Pinkman, è tornato per aiutare a guidare il capitolo finale del Breaking Bad Universe. Sony Pictures Television e AMC Networks non hanno fissato per la messa in onda per Better Call Saul un totale di 13 episodi.