Shang-Chi: nuovi video dal set rivelano le principali sequenze d’azione

Shang-Chi: nuovi video dal set rivelano le principali sequenze d’azione del film Marvel.

Dopo aver girato gran parte del film a Sydney, almeno una parte della troupe di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli si è spostata a San Francisco per raccogliere ulteriori fotografie sul film di successo dei Marvel Studios.

Come di norma con questi film, c’è un sacco di caos e distruzione in atto e nuovi video sul set di San Francisco apparentemente confermano almeno una delle principali sequenze di inseguimento in auto ad un certo punto del film.

Uno di questi video sul set mostra un autobus in fuga nel bel mezzo di quello che sembra essere un inseguimento in macchina, mentre l’autobus riesce a tagliare la strada alla macchina costringendola a spostarsi sul lato della strada. Un altro video simile mostra lo stesso autobus parcheggiato al lato della strada altrove durante una pausa durante le riprese. Entrambi i video possono essere visti di seguito:

🚨 Vídeo do ônibus cortado ao meio no set de #ShangChi em São Francisco. (@/captncray via Instagram) pic.twitter.com/6FCOq3unFR — Shang-Chi Brasil (@ShangChiBR) October 18, 2020

Poiché il film aveva precedentemente girato le riprese principali in Australia, gran parte del film è stato in grado di essere completato a causa del fatto che il paese ha migliorato la gestione dell’epidemia di coronavirus rispetto alla maggior parte delle città negli Stati Uniti.

Tuttavia, non era completamente immune alle pause forzate, dovendo sospendere la produzione per alcuni mesi mentre l’industria decideva cosa fare in un mondo in continua evoluzione post-COVID.

Per prendere una citazione dalla leggenda Stan Lee: Da un grande potere devono derivare anche grandi responsabilità. Penso che il motivo per cui la Marvel mi abbia scelto sia perché mi sono appoggiato alla mia asiaticità. Se hai intenzione di chiedere a un’intera popolazione di sostenerti, di radunarsi dietro di te e prenderti da esempio, non puoi nascondere le tue origini. Mi sento come se ce ne fossimo allontanati per troppo tempo, specialmente i figli di immigrati a cui viene insegnato a tenere la testa bassa. Ha spiegato Liu in un sentito post su Instagram quando la produzione è stata inizialmente interrotta.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings uscirà il 9 luglio 2021. Quali personaggi a sorpresa speri di vedere apparire in Shang-Chi? Fateci sapere i vostri pensieri nella sezione commenti.