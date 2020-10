LEGO Monster Book of Monsters: prime immagini del set dedicato al mostruoso libro di Harry Potter

Nei giorni scorsi un LEGO Discovery Center cinese ha inavvertitamente fatto circolare una locandina in cui possiamo vedere il GWP 30628 LEGO Harry Potter The Monster Book of Monsters.

Ne avevamo già parlato in passato riguardo ad un set Harry Potter dedicato al libro dei mostri ed inizialmente pensavamo si trattasse di uno dei quattro nuovi set della linea in uscita nei prossimi mesi con cui potremo creare quattro libri che, una volta aperti, mostrano quattro iconiche scene dei film, ma non è questo il caso.

Infatti qui ci troviamo di fronte ad un Gift With Purchase, un regalo se superata la cifra di 1399 Yaun (equivalenti a 177 Eur circa) raffigurante il libro dei mostri, codice 30628, il cui valore è di circa 25 Eur.

Il set contiene una minifigure di Draco Malfoy e, così come nel film, è dotato di un meccanismo che gli permette di aprire e chiudere la bocca muovendolo avanti ed indietro, come se fosse vivo.

Alcuni AFOL cinesi hanno potuto già metterci le mani sopra e grazie a loro possiamo vedere il funzionamento del libro.

Nessuna ulteriore informazione è stata data relativamente al periodo ed alla distribuzione del GWP.