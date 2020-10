La NASA prenderà un campione d’asteroide: ecco dove guardarlo in diretta

Martedì la NASA farà entrare in contatto la nave OSIRIS-REx con l’asteroide Bennu per prelevarne un campione.

Questa settimana, in diretta mondiale, sarà possibile assistere ad un’impresa eccezionale: la NASA infatti manderà la nave spaziale OSIRIS-REx sulla superficie dell’asteroide Bennu per prelevarne un campione. L’obiettivo è quello di studiarne la composizione, capire da quale corpo celeste proviene e magari aggiungere un tassello persino alle informazioni che abbiamo riguardo l’origine della vita sulla Terra.

Il sito in cui la nave atterrerà è chiamato Nightingale, e il campione sarà di circa 1 chilogrammo. Esseno però la nave spaziale OSIRIS-REx molto lontana dalla Terra, tutta l’operazione non sarà attuata in tempo reale, ma verrà eseguita attraverso istruzioni inviate a priori. Questa è la prima volta che la NASA prova un recupero di questo tipo, e tutto sarà visibile in streaming su NASA TV.

L’operazione partirà alle 19.50 di martedì 20 ottobre (ora italiana): la nave spaziale OSIRIS-REx si allontanerà dall’orbita in cui si trova per avvicinarsi all’asteroide. L’orario in cui dovrebbe avvenire la manovra TAG (Touch And Go) è fissato alle 00.12 di mercoledì 21 ottobre: la diretta sarà visibile sul canale YouTube a partire dalle 23.00 del giorno prima. Sebbene i comandi verranno inviati alla nave, la missione sarà comunque seguita: ad occuparsene sarà l’azienda statunitense Lockhead Martin Space (vicino Denver), che si occuperà degli aggiustamenti durante l’operazione.

Nel caso in cui foste interessati ad ulteriori informazioni, nonostante la diretta non partirà prima delle 23.00 di domani, potrete osservare stasera (19 ottobre) alle 19.00 una teleconferenza sulla Scienza degli Asteroidi e Difesa del Pianeta, mentre due ore dopo, alle 21.00, ci sarà un briefing dedicato all’OSIRIS-REx.

Domani 20 ottobre, dalle 19.00 invece, sul canale NASA TV verrà mandata in onda una simulazione animata dell’operazione che spiegherà i vari passaggi della missione e come la nave spaziale procederà a collezionare il campione necessario per gli studi sull’asteroide Bennu.