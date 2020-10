Amazon.it compie 10 anni e mette in palio 30.000€ in buoni regalo

Amazon Italia nel 2020 spegne 10 candeline, il colosso festeggia con una vera e propria lotteria: in palio per il primo estratto 10.000€ in buoni Amazon. Vediamo le regole del concorso.

Amazon ha deciso di premiare i suoi clienti in occasione del primo decennale della versione italiana del sito. L’azienda ha scelto di organizzare una vera e propria lotteria, fino al 19 novembre i clienti potranno accumulare i biglietti validi per l’estrazione semplicemente continuando a fare acquisti.

In palio 30.000€ in buoni Amazon. Il primo premio? Ben 10.000€ in buoni per un unico fortunato vincitore.

Ci sono comunque degli importanti requisiti da tenere a mente, a partire dal fatto che non tutti i prodotti danno diritto a partecipare all’estrazione. Vediamo il regolamento punto per punto.

I requisiti dell’ordine

Tanto per iniziare, per ricevere un codice valido per l’estrazione è necessario fare una spesa con un importo minimo di 30€.

Gli acquisti validi sono quelli effettuati tra le 00:00 del 19 ottobre 2020 e le 23:59 del 15 novembre

Non sono validi gli oggetti digitali (quindi i libri Kindle o i film del catalogo Prime Video); inoltre tutti gli oggetti devono essere venduti e spediti da Amazon.it. Non valgono dunque i prodotti di terze parti del Marketplace.

I costi di spedizione non vengono conteggiati al fine del raggiungimento dei 30€

I biglietti e l’estrazione

Per ogni ordine valido che soddisfi i requisiti appena elencati, il cliente riceverà un codice. Tutti i codici saranno consegnati il 19 novembre con un’unica email.

Questo significa che se si effettua un ordine da 300€ si riceverà solo un ticket. Al contrario, se si fanno dieci diversi ordini da 30€, a parità di spesa, si riceveranno 10 diversi ticket.

È possibile effettuare solo dieci ordini, dall’11esimo in poi il cliente non riceverà nuovi ticket.

I clienti Amazon Prime hanno il doppio delle possibilità: ricevono due ticket per ordine valido.

L’estrazione avverrà il 23 novembre del 2020, giorno del decimo compleanno di Amazon.it

I premi

Primo premio: due buoni Amazon da 5.000€ l’uno, per un totale di 10.000€ da spendere su Amazon.it. Verrà estratto un solo codice.

Secondo premio: 10 buoni Amazon da 1.000€ ciascuno. Verranno estratti 10 codici.

Terzo premio: 100 buoni Amazon da 100€ l’uno. Saranno estratti 100 codici.