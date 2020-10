La star di Teen Wolf Tyler Posey vorrebbe interpretare Batman Beyond

La star di Teen Wolf Tyler Posey vorrebbe interpretare Batman Beyond in un film.

Tyler Posey, la star di Teen Wolf, è un fan della serie animata e pensa di poter portare un po’ di energia alla fantastica versione più giovane di Batman. Con tutti i Batman che si contano nell’universo cinematografico della DC Comics in questo momento, ci sono un paio di Bruce Waynes più vecchi tra cui scegliere.

Da quando Michael Keaton è stato confermato per The Flash, le persone hanno desiderato un film di Batman Beyond con quei personaggi sul grande schermo. Posey è più che pronto per la sfida se la chiamata arriva per lui.

Sì, voglio davvero fare Batman Beyond. C’era un cartone animato, anni fa, chiamato Batman Beyond, e voglio davvero adattarlo in uno show televisivo. Penso che sarebbe una svolta davvero interessante mostrare un Batman più giovane. So che Rob Pattinson sta facendo quello nuovo in questo momento ed è più giovane ma non giovane come me. Ha spiegato

Ora, sembra che Tyler Posey stia ancora una volta esprimendo il suo interesse a interpretare Terry McGinnis pubblicando tre foto di Batman Beyond sul suo account Twitter ufficiale. Puoi dare un’occhiata ai post di Batman Beyond della star di Teen Wolf Tyler Posey qui sotto!

Non è difficile immaginare Tyler Posey nei suoi panni. Batman Beyond è vicino e caro a molti, quindi la massima cura e considerazione dovrebbe essere posta nella scelta di chi lo interpreterà.

È l’ultimo grande passo che la Warner Bros può compiere in un live-action, un Batman che non è mai stato fatto prima. Probabilmente la Warner Bros non si butterebbe su un adattamento per il grande schermo con un attore così giovane in testa. Ma sarebbe più facile vederlo come protagonista di una serie televisiva. Il tempo dirà se questo accadrà mai. Non è detta l’ultima parola, a Hollywood sono successe cose ben più strane.