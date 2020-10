Timothée Chalamet era l’unico che volevo per il ruolo principale di Dune

Denis Villeneuve afferma che Timothée Chalamet era l’unico essere su questo pianeta che poteva interpretare il ruolo principale di Dune.

Quando leggi l’iconico romanzo di fantascienza di Frank Herbert, Dune, è molto facile cadere nel pensiero comune che non è possibile che un regista possa dare vita alla storia. Questo non è Star Wars o Guardiani della Galassia.

Dune è un libro profondamente filosofico su religione, politica e guerra. Ed è guidato da un personaggio che dovrebbe essere un adolescente con conoscenze e abilità ben oltre i suoi anni. Inutile dire che Denis Villeneuve ha un compito difficile nel dirigere il prossimo Dune. Ma crede di aver trovato l’unica persona che potrebbe guidare il cast: Timothée Chalamet.

Villeneuve è entusiasta della sua giovane star e del perché l’attore nominato all’Oscar sia l’unico essere su questo pianeta che potrebbe interpretare Paul Atreides in Dune.

Prima ancora di incontrare Chalamet, il regista ha ammesso che l’attore è stata la prima e unica scelta per interpretare Paul Atreides. Ma per quanto Chalamet sia stato memorabile durante lo sviluppo del film, il regista ha condiviso una storia sulla prima volta che ha incontrato il giovane attore e su come ha dimenticato in modo imbarazzante che era davvero la seconda volta che lo incontrava.

Villeneuve ha raccontato che quando ha incontrato Chalamet per discutere di Dune, era molto entusiasta di incontrare l’attore. Fu allora che Chalamet ricordò a Villeneuve che il regista gli aveva fatto un’audizione per Prisoners ma non ottenne la parte.

Ha fatto una grande audizione, ma non si adattava fisicamente alla parte. Probabilmente mi stava maledicendo perché non l’ho preso. Ha ricordato il regista riguardo all’audizione.

Sebbene Chalamet non fosse adatto per Prisoners, l’attore sembrava destinato a Dune e al ruolo di Paul. Almeno, questo è quello di cui è certo Villeneuve.

Fortunatamente per Villenueve, l’attore ha accettato di recitare nel nuovo film di fantascienza e il resto è storia. Ora, dobbiamo solo aspettare un anno intero prima di vedere Dune nell’ottobre 2021.