Adidas Rivalry Hi Star Wars Chewbacca in arrivo il 22 ottobre

Novità nella linea Adidas Originals x Star Wars: dal 22 ottobre arrivano le Adidas Rivalry Hi dedicate a Chewbecca con tanti bei dettagli in onore del nostro wookiee preferito.

Saranno disponibili dalle 10:00 del 22 ottobre prossimo ad un prezzo di listino di 149.95€ le Adidas Rivalry Hi dedicate a Chewbecca, ecco le prime foto pubblicate oggi sul sito ufficiale di Adidas:

“ROOAARRGGHH!” è una delle sue battute più famose nel capitolo “L’impero colpisce ancora”. Il design delle Rivalry Hi è stato rimodellato per rendere omaggio al fedelissimo Wookiee alto più di 2 metri: Chewbacca. ​​

La tomaia è rifinita da un morbido rivestimento che ricorda il pelo dell’amato personaggio di Star Wars, un vero regalo per i fan della fortunata serie di film. Il dettaglio sulla linguetta richiama la cintura da lui indossata nell’episodio V della saga, mentre la soletta interna è caratterizzata dalla stampa con la sue effigie.

La confezione speciale comprende dei fermalacci e un poster a tema. Tutto per celebrare il 40° anniversario dall’uscita del film “L’Impero colpisce ancora”. ​​

Realizzate oggi in una versione dedicata a Chewbacca, le Rivalry hanno una lunga storia alle spalle: create come scarpe da basket negli anni ’80, hanno spopolato ai piedi di skater, punk e atleti BMX per poi diventare un’icona street.