The Walking Dead: ci sarà anche uno spin-off su Maggie?

Non solo Daryl e Carol potrebbero ricevere uno spin-off dopo la fine di The Walking Dead: si parla di un prosieguo anche della storia di Maggie.

Lauren Cohan esce allo scoperto e parla per la prima volta della possibilità di uno spin-off dopo The Walking Dead per il suo personaggio, Maggie. L’attrice aveva lasciato la serie per recitare nell’action-comedy Whiskey Cavalier, ma dopo la sua cancellazione è tornata nel drama a tema zombie per il finale della decima stagione, e tornerà anche nei successivi ultimi episodi dello show.

Ma sembra proprio che ci siano discussioni in corso per quanto riguarda un prosieguo della storia del suo personaggio, come ha ammesso lei stessa in una recente intervista:

So che ci sono rumor di una storia estesa di Maggie, quando la serie madre sarà finita. Abbiamo ancora due anni di roba da girare, per cui saremo in TV per un periodo di tempo significativo. Siamo molto fortunati di essere andati avanti così a lungo, ed è entusiasmante poter dire “Ok, guardiamo tutti insieme quest’ultima stagione”. E la gente è sempre più affamata del nostro universo, ed è eccitante perché ci sono tante possibilità per spin-off. Non so se posso dirlo ancora, in realtà.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe uno spin-off di The Walking Dead su Maggie?