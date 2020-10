The Right Stuff: la vera storia – Il documentario dal 20 novembre su Disney+

La vera storia di The Right Stuff: Uomini veri arriva venerdì 20 novembre su Disney+ con il documentario realizzato da National Geographic.

Il 20 novembre arriverà su Disney+ lo speciale The Right Stuff: la vera storia che fa seguito alla serie The Right Stuff: Uomini veri, e che racconta l’era pioneristica ad alto rischio della corsa allo spazio.

Ecco il trailer del documentario rivelato dalla Casa di Topolino.

La serie è realizzata dal produttore esecutivo Tom Jennings vincitore dell’Emmy e del Peabody Award. “La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini veri” combina materiali rari e mai visti prima con una coinvolgente colonna sonora del vincitore dell’Academy Award

Hans Zimmer.

Quasi sei decenni dopo che la NASA ha inviato con successo il suo primo astronauta nello spazio, ripristinando la fiducia del mondo nel programma spaziale statunitense, Disney+ torna agli inizi dell’era ad alto rischio della corsa allo spazio con l’arrivo de La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini veri da venerdì 20 novembre.

La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini veri racconta la straordinaria storia vera dei primi astronauti della nazione, noti come Original Mercury 7, e trae ispirazione da centinaia di ore d’archivio di filmati e trasmissioni radiofoniche, interviste, video amatoriali e altro materiale raro e inedito per catapultare gli spettatori alla fine degli anni Cinquanta.

Il documentario di National Geographic della durata di due ore fa seguito alla serie originale Disney+ The Right Stuff: Uomini veri, il cui finale di stagione arriverà sulla piattaforma lo stesso giorno.